На югорских дорогах не случилось ни одной аварии
На территории ХМАО за минувшие сутки, 9 апреля, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не произошло. Такие радостные новости предоставила пресс-служба Госавтоинспекции Югры.
Однако на территории округа сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за отказ от медицинского освидетельствования, одного – за повторное управление появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку24 водителя привлечены к ответственности.
- Оставайтесь дома в период коронавирусной инфекции. Временная самоизоляция – самый эффективный способ сохранения жизни и здоровья в период сложной эпидемиологической обстановки в Югре, - в очередной раз напомнили в Управлении ГИБДД региона.
ИСТОЧНИК KP.RU