10 Апр 2020 2020-04-10T08:25:38+03:00

На югорских дорогах не случилось ни одной аварии Фото: pixabay.com

За 9 апреля ни одно ДТП не произошло на трассах региона

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На территории ХМАО за минувшие сутки, 9 апреля, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не произошло. Такие радостные новости предоставила пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

Однако на территории округа сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за отказ от медицинского освидетельствования, одного – за повторное управление появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку24 водителя привлечены к ответственности.

- Оставайтесь дома в период коронавирусной инфекции. Временная самоизоляция – самый эффективный способ сохранения жизни и здоровья в период сложной эпидемиологической обстановки в Югре, - в очередной раз напомнили в Управлении ГИБДД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU