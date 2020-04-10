2020-04-10T07:58:16+03:00
Общество

Югра получит дополнительные средства для детей с ограниченными возможностями здоровья

Югра получит дополнительные средства для детей с ограниченными возможностями здоровья
Руслан Савинов
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Югра получит дополнительные средства для детей с ограниченными возможностями здоровьяЮгра получит дополнительные средства для детей с ограниченными возможностями здоровьяФото: pixabay.com
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ХМАО получит федеральные средства для развития технологий по соцобслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба департамента соцразвития Югры.

Уточняется, что участниками проекта станут дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, выпускники детских домов-интернатов, - пояснили директор департамента соцразвития Тереза Пономарева.

Планируется повысить профессиональное мастерство около 300 специалистов для работы с особыми детьми.

Будут созданы пункты проката реабилитационного, игрового, развивающего оборудования, специальные реабилитационные программы для всей семьи, мастерские, студии на базе учреждений социального обслуживания региона, - рассказала Пономарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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