9 Апр 2020 2020-04-09T21:27:03+03:00

Около 25 югорчан до сих пор за рубежом из-за коронавируса Фото: pixabay.com

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К настоящему моменту 25 югорчан находятся за рубежом и не могут вылететь в Российскую Федерацию по причине пандемии коронавирусной инфекции. Такие данные представил региональный оперативный штаб.

- Это те жители, которые обратились в адрес правительства Югры, губернатора, в том числе через социальные сети. С каждым из них установлен контакт, все - проинструктированы о необходимых действиях для возврата на территорию России. Принимаются все возможные меры скорейшего возвращения югорчан домой, - пояснили власти ХМАО.

Напомним, что с 18 марта по 9 апреля поступило 43 обращения югорчан с просьбами о содействии в выезде из-за границы. К 9 апреля на территорию РФ уже вернулись 18 югорчан: все они находятся на карантине в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU