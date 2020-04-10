10 Апр 2020 2020-04-10T07:03:47+03:00

За нетрезвое вождение югорчанин поработает на благо общество и раскошелится Фото: pixabay.com

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Судебные приставы Пыть-Яха занимались делом местного жителя, с которого было необходимо взыскать административный штраф 30 тысяч рублей.

- Разъезжая по улицам Пыть-Яха в нетрезвом виде, автолюбитель не думал о последствиях, - уточнили в пресс-службе УФССП ХМАО.

Должника уведомили о его долге. Однако он не воспринял это всерьез и для себя решил решил, что торопиться с оплатой не стоит.

Поэтому был составлен протокол по ч.1ст.20.25 КоАП РФ, а материалы направлены на в суд.

- Мировой судья назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 20 часов, рассказали судебные приставы.

И вскоре мужчина полностью оплатил штраф, но теперь его ждет еще и общественный труд на благо города.

ИСТОЧНИК KP.RU