За нетрезвое вождение югорчанин поработает на благо общество и раскошелится
Судебные приставы Пыть-Яха занимались делом местного жителя, с которого было необходимо взыскать административный штраф 30 тысяч рублей.
- Разъезжая по улицам Пыть-Яха в нетрезвом виде, автолюбитель не думал о последствиях, - уточнили в пресс-службе УФССП ХМАО.
Должника уведомили о его долге. Однако он не воспринял это всерьез и для себя решил решил, что торопиться с оплатой не стоит.
Поэтому был составлен протокол по ч.1ст.20.25 КоАП РФ, а материалы направлены на в суд.
- Мировой судья назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 20 часов, рассказали судебные приставы.
И вскоре мужчина полностью оплатил штраф, но теперь его ждет еще и общественный труд на благо города.
ИСТОЧНИК KP.RU