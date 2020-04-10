2020-04-10T05:01:53+03:00
Общество

Погода в Югре 10 апреля: весеннее потепление идет в регион

Температура днем не опустится ниже +4 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 10 апреля: весеннее потепление идет в регион. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 10 апреля: весеннее потепление идет в регион. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 10 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +4, +9 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшие осадки. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +4 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и небольшие осадки. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, +1 градусов.

На Руси этот день называли «Иларион - Выверни оглобли». По погоде отмечали: в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 10 апреля: весеннее потепление идет в регион
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 10 апреля 2020 года составило 41 человек
Около 25 югорчан до сих пор за рубежом из-за коронавируса
Югорчанке грозит штраф в полмиллиона за фиктивную постановку на учет мигранта
В Нижневартовске подготовили лабораторию для исследования коронавируса
Аферисты продолжают обманывать пенсионерок Югры
Старшее поколение ХМАО сможет освоить новые специальности
Абсолютно все пассажиры аэропорта Сургута проходят медпроверку
Шахматные интернет-турниры Югры собрали сотни участников за время самоизоляции
Югорчан предостерегли от размещения фейков о коронавирусе в мессенджерах
Огнеборцы Югры спасли на пожаре мужчину
В Нижневартовске продолжается строительство новой школы
Югорчане поддержали акцию «Сидим дома» на разных языках