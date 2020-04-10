10 Апр 2020 2020-04-10T05:01:53+03:00

Погода в Югре 10 апреля: весеннее потепление идет в регион. Фото: Савинов Руслан.

Температура днем не опустится ниже +4 градусов

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 10 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +4, +9 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшие осадки. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +4 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и небольшие осадки. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, +1 градусов.

На Руси этот день называли «Иларион - Выверни оглобли». По погоде отмечали: в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.

ИСТОЧНИК KP.RU