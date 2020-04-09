9 Апр 2020 2020-04-09T19:20:42+03:00

Югорчанке грозит штраф в полмиллиона за фиктивную постановку на учет мигранта Фото: pixabay.com

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В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители Нефтеюганского района выявили факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Так, жительница сельского поселения Сингапай незаконно зарегистрировала у себя гостя из ближнего зарубежья. При это женщина не намеревалась предоставить мигранту помещение для пребывания.

В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Виновной грозит штраф до полумиллиона рублей. Окончательное наказание вскоре изберет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU