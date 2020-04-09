9 Апр 2020 2020-04-09T23:00:24+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 10 апреля 2020 года составило 41 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 10 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 апреля 2020 года: 41 человек, то есть за сутки не изменилось.

Отметим, случаи были подтверждены в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Сургуте, Нягани, Мегионе, Нижневартовском районе и Югорске.

Однако есть и позитивные изменения. Еще один пациент выписан в Сургуте:

- Добрые новости, в Сургуте выписана еще одна пациентка в связи с выздоровлением. Теперь в Югре четыре выздоровевших, - сообщил в своем официальном аккаунте глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 41 случай заболевания, четыре человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 7 102 жителя региона, а 5 238 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU