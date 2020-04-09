В Нижневартовске подготовили лабораторию для исследования коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T19:01:11+03:00

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На базе Нижневартовского кожно-венерологического диспансера подготовлена еще одна лаборатория для первичного анализа материалов на коронавирус. Медики готовы запустить ее в работу при возникновении необходимости.

- Наши сотрудники ранее с исследованием материалов на наличие вирусных заболеваний не работали. Для этого они прошли спецобучение. Задействуем пять человек сменами. Все сотрудники имеют специальные костюмы, в которых сложно находиться болбше двух часов. Поэтому лаборанты будут проводить исследования с перерывами, - рассказала заведующая лабораторией Анастасия Выжикова.

Как пояснил главврач медучреждения Станислав Тян, максимальная мощность лаборатории - 120 проб.

ИСТОЧНИК KP.RU