Аферисты продолжают обманывать пенсионерок Югры
В Югре накануне, 8 апреля, случилось десять мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более полумиллиона рублей.
Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Злоумышленники обманывали их под предлогом пресечения списания денег, покупки - продажи товаров в интернете.
Так, например, около 50 тысяч рублей лишилась 71-летняя сургутянка, когда пыталась продать ракетку для тенниса на «Авито».
По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых:
- Призываем быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте по телефону 102, - сообщили стражи порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU