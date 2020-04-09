2020-04-09T18:54:41+03:00
Происшествия

Аферисты продолжают обманывать пенсионерок Югры

Главное не дать завладеть мошеннику реквизитами кредитки
Руслан Савинов
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Аферисты продолжают обманывать пенсионерок ЮгрыАферисты продолжают обманывать пенсионерок ЮгрыФото: pixabay.com
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В Югре накануне, 8 апреля, случилось десять мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более полумиллиона рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Злоумышленники обманывали их под предлогом пресечения списания денег, покупки - продажи товаров в интернете.

Так, например, около 50 тысяч рублей лишилась 71-летняя сургутянка, когда пыталась продать ракетку для тенниса на «Авито».

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых:

- Призываем быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте по телефону 102, - сообщили стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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