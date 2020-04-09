Старшее поколение ХМАО сможет освоить новые специальности

9 Апр 2020 2020-04-09T18:45:52+03:00

На время обучения предусмотрена даже стипендия

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Более двухсот югорчан в возрасте 50 лет и старше и предпенсионного возраста пройдут профобучение и дополнительное профобразование в 2020 году. Эта программа направлена на продление трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста.

- Югорчане в заочной, очной, очно-заочной формах смогут обучиться востребованным на рынке труда региона профессиям. Средний срок обучения - три месяца. В период обучения предусмотрена выплата стипендии в виде МРОТ плюс районный коэффициент, - пояснили власти Югры.

Добавим, что для участия в проекте югорчанам необходимо обратиться в центры занятости по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU