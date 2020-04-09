2020-04-09T18:45:52+03:00
Общество

Старшее поколение ХМАО сможет освоить новые специальности

На время обучения предусмотрена даже стипендия
Руслан Савинов
Поделиться:
Старшее поколение ХМАО сможет освоить новые специальностиСтаршее поколение ХМАО сможет освоить новые специальностиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Более двухсот югорчан в возрасте 50 лет и старше и предпенсионного возраста пройдут профобучение и дополнительное профобразование в 2020 году. Эта программа направлена на продление трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста.

- Югорчане в заочной, очной, очно-заочной формах смогут обучиться востребованным на рынке труда региона профессиям. Средний срок обучения - три месяца. В период обучения предусмотрена выплата стипендии в виде МРОТ плюс районный коэффициент, - пояснили власти Югры.

Добавим, что для участия в проекте югорчанам необходимо обратиться в центры занятости по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске подготовили лабораторию для исследования коронавируса
Аферисты продолжают обманывать пенсионерок Югры
Старшее поколение ХМАО сможет освоить новые специальности
Абсолютно все пассажиры аэропорта Сургута проходят медпроверку
Шахматные интернет-турниры Югры собрали сотни участников за время самоизоляции
Югорчан предостерегли от размещения фейков о коронавирусе в мессенджерах
Огнеборцы Югры спасли на пожаре мужчину
В Нижневартовске продолжается строительство новой школы
Югорчане поддержали акцию «Сидим дома» на разных языках
Кандидатов на городскую доску почета ищут в Мегионе
Полиция Сургута задержала угонщиков
В клинической больнице Ханты-Мансийска устанавливают новое оборудование
Югорчанина привлекли к ответственности за склонение к потреблению наркотиков
В технопарке Югры усовершенствовали медицинскую маску
Открылись дежурные группы для детей с особенностями здоровья в Югре
Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры
Как в Югре работает почта с 9 по 30 апреля 2020 года: с понедельника по пятницу
Жители Сургутского района начнут получать электронные платежки за коммуналку
Почти полмиллиарда рублей пошли на выплаты маткапитала семьям в ХМАО
Ребенок убежал из детского сада в Сургуте
За нарушение закона о противодействии коррупции оштрафован гендиректор организации в Югре
Завод в Когалыме подготовил 200 тонн антисептика
Более двух тысяч югорчанок в декретном отпуске пройдут переобучение
В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус
Пара жителей Югры похитили планшет и продукты питания из магазина
Правила для беременных в Сургуте в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
В Сургуте и Сургутском районе ищут пропавшего мужчину
Наркоторговца осудят в Югре
«УАЗ-Пикап» упал с моста в Нижневартовске