9 Апр 2020 2020-04-09T16:04:51+03:00

Шахматные интернет-турниры Югры собрали сотни участников за время самоизоляции Фото: pixabay.com

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Югорчане на самоизоляции активно стали отрабатывать свои навыки в шахматах на интернет-турнирах. По данным «Югорской шахматной академии», с начала периода домашнего карантина в регионе онлайн - игры поддержали уже более 700 участников.

- Так гроссмейстеры продолжают оттачивать спортивное мастерство. На портале проходит по 2-3 турнира ежедневно, к участию в которых приглашаются все желающие, - сообщили представители шахматной академии.

Известно, что тренировки проходят по специальному расписанию с использованием еще ряда интернет-сайтов: «Шахматное образование», «Шахматы в школе», «ШахматнаяПланета.рф» и подобных.

Напомним, ХМАО стал одним из первых регионов России, активно применяющих интернет при изучении шахмат.

ИСТОЧНИК KP.RU