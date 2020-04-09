Шахматные интернет-турниры Югры собрали сотни участников за время самоизоляции
Югорчане на самоизоляции активно стали отрабатывать свои навыки в шахматах на интернет-турнирах. По данным «Югорской шахматной академии», с начала периода домашнего карантина в регионе онлайн - игры поддержали уже более 700 участников.
- Так гроссмейстеры продолжают оттачивать спортивное мастерство. На портале проходит по 2-3 турнира ежедневно, к участию в которых приглашаются все желающие, - сообщили представители шахматной академии.
Известно, что тренировки проходят по специальному расписанию с использованием еще ряда интернет-сайтов: «Шахматное образование», «Шахматы в школе», «ШахматнаяПланета.рф» и подобных.
Напомним, ХМАО стал одним из первых регионов России, активно применяющих интернет при изучении шахмат.
ИСТОЧНИК KP.RU