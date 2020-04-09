2020-04-09T15:40:50+03:00
Общество

Югорчан предостерегли от размещения фейков о коронавирусе в мессенджерах

Виновным грозят щтрафы
Руслан Савинов
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Югорчан предостерегли от размещения фейков о коронавирусе в мессенджерахЮгорчан предостерегли от размещения фейков о коронавирусе в мессенджерахФото: pixabay.com
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Страх коронавируса провоцируют фейки в интернете, сеющие панику среди населения. Поэтому пардаментарии региональной думы предостерегли югорчани просят их доверять только официальным источникам информации.

- Все эти сообщения распространяют люди, которые хотят посеять панику. Некоторые фейки целенаправленно распространяются из-за границы, некоторые рождаются у блогеров, и все это ради количества лайков и своей известности в интернете, - заявил депутат Виктор Сысун.

Парламентарий напомнил, что в отношении нарушителей могут завести административное дело за распространение недостоверной общественно значимой информации.

- У нас в Сургуте местный житель в социальных сетях распространял ложную информацию о смерти югорчанина, и теперь ему грозит штраф, а штрафы не маленькие, – подвел итог Сысун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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