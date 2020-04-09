2020-04-09T15:24:06+03:00
Происшествия

Огнеборцы Югры спасли на пожаре мужчину

Ураец чуть было не погиб
Руслан Савинов
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Огнеборцы Югры спасли на пожаре мужчину. Фото МЧС ХМАО.Огнеборцы Югры спасли на пожаре мужчину. Фото МЧС ХМАО.
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На пульт диспетчера 71-ой пожарно-спасательной части Урая сегодня, 9 апреля, в 4:24 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в третьем микрорайоне. По данным пресс-службы МЧС ХМАР, за считанные секунды к месту вызова был направлен караул.

- Подъезжая мы заметили, что у окна третьего этажа стоит человек и просит о помощи. А с другой стороны дома с балкона идет чёрный дым. Мужчина не мог сам покинуть квартиру из-за плотного задымления в подъезде. Из окна, с помощью трехколенной лестницы мы эвакуировали мужчину, - рассказали спасатели.

Затем в ходе разведки пожарные спасли одного человека и четырех эвакуировали из горящего здания. Открытое горение ликвидировали за несколько минут.

Итог: в результате ЧП повреждена одна квартира, закопчены стены подъезда. Точную причину пожара выясняют дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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