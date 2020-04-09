Огнеборцы Югры спасли на пожаре мужчину
На пульт диспетчера 71-ой пожарно-спасательной части Урая сегодня, 9 апреля, в 4:24 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в третьем микрорайоне. По данным пресс-службы МЧС ХМАР, за считанные секунды к месту вызова был направлен караул.
- Подъезжая мы заметили, что у окна третьего этажа стоит человек и просит о помощи. А с другой стороны дома с балкона идет чёрный дым. Мужчина не мог сам покинуть квартиру из-за плотного задымления в подъезде. Из окна, с помощью трехколенной лестницы мы эвакуировали мужчину, - рассказали спасатели.
Затем в ходе разведки пожарные спасли одного человека и четырех эвакуировали из горящего здания. Открытое горение ликвидировали за несколько минут.
Итог: в результате ЧП повреждена одна квартира, закопчены стены подъезда. Точную причину пожара выясняют дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU