В Нижневартовске продолжается строительство новой школы
Возведение новой школы продолжается в 18–ом микрорайоне Восточного планировочного района Нижневартовска.
По информации от пресс-службы администрации города, объект состоит из нескольких корпусов, которые строят одновременно.
- На объекте работают около двухсот человек. Это позволит образовательной организации своевременно получить лицензию и начать учебно-воспитательный процесс с начала учебного года, - рассказали власти Нижневартовска.
Как пояснил глава города Василий Тихонов, подрядчики обещают сдать объект уже в июле 2020 года.
Добавим, что на блоке №1 ведутся работы по устройству кровли здания, монтажу витражей, входных групп и внутренних остекленных перегородок, устройству вентиляции, а также отделочные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU