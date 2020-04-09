В Нижневартовске продолжается строительство новой школы

9 Апр 2020 2020-04-09T14:58:48+03:00

Здание будет готово уже в июле 2020 года

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Возведение новой школы продолжается в 18–ом микрорайоне Восточного планировочного района Нижневартовска.

По информации от пресс-службы администрации города, объект состоит из нескольких корпусов, которые строят одновременно.

- На объекте работают около двухсот человек. Это позволит образовательной организации своевременно получить лицензию и начать учебно-воспитательный процесс с начала учебного года, - рассказали власти Нижневартовска.

Как пояснил глава города Василий Тихонов, подрядчики обещают сдать объект уже в июле 2020 года.

Добавим, что на блоке №1 ведутся работы по устройству кровли здания, монтажу витражей, входных групп и внутренних остекленных перегородок, устройству вентиляции, а также отделочные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU