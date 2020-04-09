Кандидатов на городскую доску почета ищут в Мегионе
Администрация Мегиона собирает предложения по кандидатурам горожан для занесения на доску почета
- Принимаем предложения от трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений муниципального образования по жителям Мегиона для занесения на городскую доску почета в 2020 году, - уточнили власти города.
Напомним, подобная акция в городе является формой общественного признания за достижения в решении значимых для Мегиона задач.
- Мы хотим отметить вклад в развитие городской экономики, науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспитания, образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан, плодотворную профессиональную, благотворительную и творческую деятельность, - поделились организаторы.
Документы принимаются до 10 июня. Телефон: 9-63-38, добавочный номер 1102. Предложения о награждении следует направлять по адресу электронной почты.
ИСТОЧНИК KP.RU