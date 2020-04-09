9 Апр 2020 2020-04-09T14:05:29+03:00

Кандидатов на городскую доску почета ищут в Мегионе. Фото администрации города.

Предложения может выдвинуть каждый

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Администрация Мегиона собирает предложения по кандидатурам горожан для занесения на доску почета

- Принимаем предложения от трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений муниципального образования по жителям Мегиона для занесения на городскую доску почета в 2020 году, - уточнили власти города.

Напомним, подобная акция в городе является формой общественного признания за достижения в решении значимых для Мегиона задач.

- Мы хотим отметить вклад в развитие городской экономики, науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспитания, образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан, плодотворную профессиональную, благотворительную и творческую деятельность, - поделились организаторы.

Документы принимаются до 10 июня. Телефон: 9-63-38, добавочный номер 1102. Предложения о награждении следует направлять по адресу электронной почты.

ИСТОЧНИК KP.RU