2020-04-09T14:05:29+03:00
Общество

Кандидатов на городскую доску почета ищут в Мегионе

Предложения может выдвинуть каждый
Руслан Савинов
Поделиться:
Кандидатов на городскую доску почета ищут в Мегионе. Фото администрации города.Кандидатов на городскую доску почета ищут в Мегионе. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

Администрация Мегиона собирает предложения по кандидатурам горожан для занесения на доску почета

- Принимаем предложения от трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений муниципального образования по жителям Мегиона для занесения на городскую доску почета в 2020 году, - уточнили власти города.

Напомним, подобная акция в городе является формой общественного признания за достижения в решении значимых для Мегиона задач.

- Мы хотим отметить вклад в развитие городской экономики, науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспитания, образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан, плодотворную профессиональную, благотворительную и творческую деятельность, - поделились организаторы.

Документы принимаются до 10 июня. Телефон: 9-63-38, добавочный номер 1102. Предложения о награждении следует направлять по адресу электронной почты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске продолжается строительство новой школы
Югорчане поддержали акцию «Сидим дома» на разных языках
Кандидатов на городскую доску почета ищут в Мегионе
Полиция Сургута задержала угонщиков
В клинической больнице Ханты-Мансийска устанавливают новое оборудование
Югорчанина привлекли к ответственности за склонение к потреблению наркотиков
В технопарке Югры усовершенствовали медицинскую маску
Открылись дежурные группы для детей с особенностями здоровья в Югре
Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры
Как в Югре работает почта с 9 по 30 апреля 2020 года: с понедельника по пятницу
Жители Сургутского района начнут получать электронные платежки за коммуналку
Почти полмиллиарда рублей пошли на выплаты маткапитала семьям в ХМАО
Ребенок убежал из детского сада в Сургуте
За нарушение закона о противодействии коррупции оштрафован гендиректор организации в Югре
Завод в Когалыме подготовил 200 тонн антисептика
Более двух тысяч югорчанок в декретном отпуске пройдут переобучение
В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус
Пара жителей Югры похитили планшет и продукты питания из магазина
Правила для беременных в Сургуте в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
В Сургуте и Сургутском районе ищут пропавшего мужчину
Наркоторговца осудят в Югре
«УАЗ-Пикап» упал с моста в Нижневартовске