2020-04-09T13:46:22+03:00
Происшествия

Полиция Сургута задержала угонщиков

Похитители авто: «Захотели покататься на чужой машине»
Руслан Савинов
Поделиться:
Полиция Сургута задержала угонщиков. Скриншот с видео места преступления.Полиция Сургута задержала угонщиков. Скриншот с видео места преступления.
Изменить размер текста:

В полицию Сургута накануне, 8 апреля, поступило сообщение от 21-летнего сургутянина об угоне его автомобиля.

- На месте происшествия установлено, что в днем около одного из домов на улице Мелик-Карамова двое неизвестных был угнали «ВАЗ», - рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.

Угонщиками оказались двое парней, 20- и 19-летний. Ранее их привлекали к уголовной ответственности, в том числе и за угон.

- Злоумышленники пояснили, что заметили, как владелец покинул свой авто и захотели покататься на чужой машине. Парни выдернули провода, перемкнули их и завели машину. Когда они накатались, то вернули автомобиль на место, где их задержали, - пояснили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело, виновным может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Полиция Сургута задержала угонщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске продолжается строительство новой школы
Югорчане поддержали акцию «Сидим дома» на разных языках
Кандидатов на городскую доску почета ищут в Мегионе
Полиция Сургута задержала угонщиков
В клинической больнице Ханты-Мансийска устанавливают новое оборудование
Югорчанина привлекли к ответственности за склонение к потреблению наркотиков
В технопарке Югры усовершенствовали медицинскую маску
Открылись дежурные группы для детей с особенностями здоровья в Югре
Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры
Как в Югре работает почта с 9 по 30 апреля 2020 года: с понедельника по пятницу
Жители Сургутского района начнут получать электронные платежки за коммуналку
Почти полмиллиарда рублей пошли на выплаты маткапитала семьям в ХМАО
Ребенок убежал из детского сада в Сургуте
За нарушение закона о противодействии коррупции оштрафован гендиректор организации в Югре
Завод в Когалыме подготовил 200 тонн антисептика
Более двух тысяч югорчанок в декретном отпуске пройдут переобучение
В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус
Пара жителей Югры похитили планшет и продукты питания из магазина
Правила для беременных в Сургуте в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
В Сургуте и Сургутском районе ищут пропавшего мужчину
Наркоторговца осудят в Югре
«УАЗ-Пикап» упал с моста в Нижневартовске