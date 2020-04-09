Полиция Сургута задержала угонщиков
В полицию Сургута накануне, 8 апреля, поступило сообщение от 21-летнего сургутянина об угоне его автомобиля.
- На месте происшествия установлено, что в днем около одного из домов на улице Мелик-Карамова двое неизвестных был угнали «ВАЗ», - рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.
Угонщиками оказались двое парней, 20- и 19-летний. Ранее их привлекали к уголовной ответственности, в том числе и за угон.
- Злоумышленники пояснили, что заметили, как владелец покинул свой авто и захотели покататься на чужой машине. Парни выдернули провода, перемкнули их и завели машину. Когда они накатались, то вернули автомобиль на место, где их задержали, - пояснили стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело, виновным может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
Полиция Сургута задержала угонщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU