9 Апр 2020 2020-04-09T13:46:22+03:00

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В полицию Сургута накануне, 8 апреля, поступило сообщение от 21-летнего сургутянина об угоне его автомобиля.

- На месте происшествия установлено, что в днем около одного из домов на улице Мелик-Карамова двое неизвестных был угнали «ВАЗ», - рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.

Угонщиками оказались двое парней, 20- и 19-летний. Ранее их привлекали к уголовной ответственности, в том числе и за угон.

- Злоумышленники пояснили, что заметили, как владелец покинул свой авто и захотели покататься на чужой машине. Парни выдернули провода, перемкнули их и завели машину. Когда они накатались, то вернули автомобиль на место, где их задержали, - пояснили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело, виновным может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/772039" frameborder="0"></iframe> Полиция Сургута задержала угонщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU