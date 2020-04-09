В клинической больнице Ханты-Мансийска устанавливают новое оборудование

9 Апр 2020 2020-04-09T13:32:14+03:00

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Клиническая больница Ханты-Мансийска пополнилась новым оборудованием. Как отметили в депздраве ХМАО, в рентгенологическом отделении медучреждения монтируют трехтесловый магнитно-резонансныйтомограф.

Установка нового МРТ позволит разгрузить единственный аппарат в больнице и даст возможность медикам проводить более детальные исследования пациентов на такие заболевания как: онкологические, кардиологические, травматологические и неврологические.

- Это хороший аппарат с высокой напряженностью магнитного поля. В машине заложены специальные программы для анализа, которые позволят, к примеру, расширить исследования для кардиологов, - рассказала о новом оборудовании заведующая рентгенологическим отделением Алла Ковалева.

ИСТОЧНИК KP.RU