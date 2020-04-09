Югорчанина привлекли к ответственности за склонение к потреблению наркотиков
На автодороге «Юг» сотрудники ГИБДД Кондинского района остановили «ВАЗ», за рулем которого был 30-летний мужчина, а с ним два пассажира.
При досмотре у одного из пассажиров полицейские изъяли сверток с веществом.
- Экспертиза установила, что изъятое вещество - производное метилэфедрона массой около грамма. Также в салоне автомобиля обнаружили сверток с подобным веществом массой 0,1 грамма. По словам водителя, «синтетикой» с ним поделился приятель – пассажир, - пояснили стражи порядка.
Установлено, что подозреваемый приобрел запрещенные вещества в интернете для личного потребления, а когда получил их, то поделился со своими 30-летними друзьями. Югорчане уточнили, что наркотики употребили впервые.
Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы. Пока что он под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU