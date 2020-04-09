2020-04-09T13:24:02+03:00
Происшествия

Югорчанина привлекли к ответственности за склонение к потреблению наркотиков

Житель Кондинского района понесет наказание согласно УК РФ
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанина привлекли к ответственности за склонение к потреблению наркотиковЮгорчанина привлекли к ответственности за склонение к потреблению наркотиковФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На автодороге «Юг» сотрудники ГИБДД Кондинского района остановили «ВАЗ», за рулем которого был 30-летний мужчина, а с ним два пассажира.

При досмотре у одного из пассажиров полицейские изъяли сверток с веществом.

- Экспертиза установила, что изъятое вещество - производное метилэфедрона массой около грамма. Также в салоне автомобиля обнаружили сверток с подобным веществом массой 0,1 грамма. По словам водителя, «синтетикой» с ним поделился приятель – пассажир, - пояснили стражи порядка.

Установлено, что подозреваемый приобрел запрещенные вещества в интернете для личного потребления, а когда получил их, то поделился со своими 30-летними друзьями. Югорчане уточнили, что наркотики употребили впервые.

Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы. Пока что он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске продолжается строительство новой школы
Югорчане поддержали акцию «Сидим дома» на разных языках
Кандидатов на городскую доску почета ищут в Мегионе
Полиция Сургута задержала угонщиков
В клинической больнице Ханты-Мансийска устанавливают новое оборудование
Югорчанина привлекли к ответственности за склонение к потреблению наркотиков
В технопарке Югры усовершенствовали медицинскую маску
Открылись дежурные группы для детей с особенностями здоровья в Югре
Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры
Как в Югре работает почта с 9 по 30 апреля 2020 года: с понедельника по пятницу
Жители Сургутского района начнут получать электронные платежки за коммуналку
Почти полмиллиарда рублей пошли на выплаты маткапитала семьям в ХМАО
Ребенок убежал из детского сада в Сургуте
За нарушение закона о противодействии коррупции оштрафован гендиректор организации в Югре
Завод в Когалыме подготовил 200 тонн антисептика
Более двух тысяч югорчанок в декретном отпуске пройдут переобучение
В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус
Пара жителей Югры похитили планшет и продукты питания из магазина
Правила для беременных в Сургуте в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
В Сургуте и Сургутском районе ищут пропавшего мужчину
Наркоторговца осудят в Югре
«УАЗ-Пикап» упал с моста в Нижневартовске