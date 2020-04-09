2020-04-09T12:56:05+03:00
Общество

Открылись дежурные группы для детей с особенностями здоровья в Югре

Мера поможет родителям, которые работают даже в период самоизоляции
Руслан Савинов
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Открылись дежурные группы для детей с особенностями здоровья в ЮгреОткрылись дежурные группы для детей с особенностями здоровья в ЮгреФото: pixabay.com
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В соцучреждениях ХМАО начали работать дежурные группы для детей-инвалидов, у которых родители заняты в структурах, обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества на время режима самоизоляции.

- С 9 апреля в учреждениях социального обслуживания, имеющими в структуре отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, открываются дежурные группы по запросам родителей, - пояснили в департаменте социального развития Югры.

Отмечается, что для зачисления ребенка в группу родителям необходимо обратиться по месту жительства в реабилитационный центр либо комплексный центр соцобслуживания населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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