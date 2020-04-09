Открылись дежурные группы для детей с особенностями здоровья в Югре
В соцучреждениях ХМАО начали работать дежурные группы для детей-инвалидов, у которых родители заняты в структурах, обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества на время режима самоизоляции.
- С 9 апреля в учреждениях социального обслуживания, имеющими в структуре отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, открываются дежурные группы по запросам родителей, - пояснили в департаменте социального развития Югры.
Отмечается, что для зачисления ребенка в группу родителям необходимо обратиться по месту жительства в реабилитационный центр либо комплексный центр соцобслуживания населения.
ИСТОЧНИК KP.RU