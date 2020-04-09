9 Апр 2020 2020-04-09T12:56:05+03:00

Открылись дежурные группы для детей с особенностями здоровья в Югре Фото: pixabay.com

Мера поможет родителям, которые работают даже в период самоизоляции

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В соцучреждениях ХМАО начали работать дежурные группы для детей-инвалидов, у которых родители заняты в структурах, обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества на время режима самоизоляции.

- С 9 апреля в учреждениях социального обслуживания, имеющими в структуре отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, открываются дежурные группы по запросам родителей, - пояснили в департаменте социального развития Югры.

Отмечается, что для зачисления ребенка в группу родителям необходимо обратиться по месту жительства в реабилитационный центр либо комплексный центр соцобслуживания населения.

ИСТОЧНИК KP.RU