2020-04-09T12:12:03+03:00
Общество

Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры

Объект предназначен отходов 4 и 5 классов опасности
Руслан Савинов
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Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры. Фото «Югра-Экология».Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры. Фото «Югра-Экология».
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Региональный оператор взял в эксплуатацию четыре полигона на севере ХМАО. По данным пресс-службы «Югра-Экология», регоператор теперь самостоятельно обслуживает полигоны ТБО для размещения и захоронения отходов 4 и 5 классов опасности в поселках Октябрьский, Андра, Березово и Саранпауль

- На объектах установят ограждения территории, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения, обустроят контрольно-дезинфицирующие установки для специальной техники, - пояснили сотрудники «Югра-Экология».

Отмечается, что летом 2020 года запланирован монтаж комплекса весового контроля. Подобная система работает уже на шестнадцати полигонах Югры. Она позволяет регистрировать каждый мусоровоз, въезжающий на полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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