Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры
Региональный оператор взял в эксплуатацию четыре полигона на севере ХМАО. По данным пресс-службы «Югра-Экология», регоператор теперь самостоятельно обслуживает полигоны ТБО для размещения и захоронения отходов 4 и 5 классов опасности в поселках Октябрьский, Андра, Березово и Саранпауль
- На объектах установят ограждения территории, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения, обустроят контрольно-дезинфицирующие установки для специальной техники, - пояснили сотрудники «Югра-Экология».
Отмечается, что летом 2020 года запланирован монтаж комплекса весового контроля. Подобная система работает уже на шестнадцати полигонах Югры. Она позволяет регистрировать каждый мусоровоз, въезжающий на полигон.
ИСТОЧНИК KP.RU