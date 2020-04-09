9 Апр 2020 2020-04-09T12:12:03+03:00

Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры. Фото «Югра-Экология».

Изменить размер текста: A A

Региональный оператор взял в эксплуатацию четыре полигона на севере ХМАО. По данным пресс-службы «Югра-Экология», регоператор теперь самостоятельно обслуживает полигоны ТБО для размещения и захоронения отходов 4 и 5 классов опасности в поселках Октябрьский, Андра, Березово и Саранпауль

- На объектах установят ограждения территории, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения, обустроят контрольно-дезинфицирующие установки для специальной техники, - пояснили сотрудники «Югра-Экология».

Отмечается, что летом 2020 года запланирован монтаж комплекса весового контроля. Подобная система работает уже на шестнадцати полигонах Югры. Она позволяет регистрировать каждый мусоровоз, въезжающий на полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU