«УАЗ-Пикап» упал с моста в Нижневартовске

9 Апр 2020 2020-04-09T08:37:10+03:00

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В Югре накануне, 8 апреля, шесть человек получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, около 18:34 в Нижневартовске на улице Восточный объезд 64-летний водитель за рулем «УАЗ-Пикап», по предварительным данным, не учел дорожные и погодные условия.

Он допустил наезд на металлическое ограждение и съехал с проезжей части моста. В результате аварии водитель и пассажир получили телесные повреждения.

Также известно, что на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 24 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU