«УАЗ-Пикап» упал с моста в Нижневартовске
В Югре накануне, 8 апреля, шесть человек получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Так, около 18:34 в Нижневартовске на улице Восточный объезд 64-летний водитель за рулем «УАЗ-Пикап», по предварительным данным, не учел дорожные и погодные условия.
Он допустил наезд на металлическое ограждение и съехал с проезжей части моста. В результате аварии водитель и пассажир получили телесные повреждения.
Также известно, что на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 24 водителя привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU