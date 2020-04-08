Экономике Югры необходимы 16 миллиардов рублей на время пандемии
Для устойчивого развития ХМАО на время пандемии коронавируса потребуется примерно 16 млрд рублей. Информация об этом прозвучала на заседании регионального оперативного штаба.
В предварительный план вошли следующие пункты: поддержка бизнеса, временное трудоустройство безработных, а также выделение субсидий сельхозпроизводителям.
В ходе заседания прозвучали цифры: пандемия нанесла ущерб примерно 12% от общего числа предпринимателей региона.
- Реализация плана мероприятий позволит сосредоточить ресурсы на наиболее приоритетных в сложившихся условиях направления развития экономики, заявил замгубернатора Николай Милькис.
ИСТОЧНИК KP.RU