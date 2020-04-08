8 Апр 2020 2020-04-08T10:26:13+03:00

Экономике Югры необходимы 16 миллиардов рублей на время пандемии Фото: pixabay.com

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Для устойчивого развития ХМАО на время пандемии коронавируса потребуется примерно 16 млрд рублей. Информация об этом прозвучала на заседании регионального оперативного штаба.

В предварительный план вошли следующие пункты: поддержка бизнеса, временное трудоустройство безработных, а также выделение субсидий сельхозпроизводителям.

В ходе заседания прозвучали цифры: пандемия нанесла ущерб примерно 12% от общего числа предпринимателей региона.

- Реализация плана мероприятий позволит сосредоточить ресурсы на наиболее приоритетных в сложившихся условиях направления развития экономики, заявил замгубернатора Николай Милькис.

ИСТОЧНИК KP.RU