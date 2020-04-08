Судебные приставы Югры ждут обращения в онлайн-режиме

8 Апр 2020 2020-04-08T10:05:49+03:00

Югорчане могут обращаться к приставам даже через мессенджеры

Изменить размер текста: A A

Из-за временного прекращения личного приема посетителей в Управлении Федеральной службы судебных приставов по ХМАО жителям региона рекомендовали пользоваться электронной и телефонной связью для обращений к сотрудникам службы.

- Обратиться к судебным приставам, не выходя из дома, можно через официальный сайт, где есть такие сервисы как: «Личный кабинет стороны исполнительного производства» и «Интернет-приемная». С их помощью взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого он является, - пояснили в пресс-службе УФССП Югры.

Также создана рабочая группа для решения срочных вопросов: обращения поступают ежедневно и обрабатываются в течение суток по номеру WhatsApp: 8(982)8754310.

Напомним, что узнать о задолженности и оплатить ее можно также на портале «Госуслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU