Судебные приставы Югры ждут обращения в онлайн-режиме
Из-за временного прекращения личного приема посетителей в Управлении Федеральной службы судебных приставов по ХМАО жителям региона рекомендовали пользоваться электронной и телефонной связью для обращений к сотрудникам службы.
- Обратиться к судебным приставам, не выходя из дома, можно через официальный сайт, где есть такие сервисы как: «Личный кабинет стороны исполнительного производства» и «Интернет-приемная». С их помощью взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого он является, - пояснили в пресс-службе УФССП Югры.
Также создана рабочая группа для решения срочных вопросов: обращения поступают ежедневно и обрабатываются в течение суток по номеру WhatsApp: 8(982)8754310.
Напомним, что узнать о задолженности и оплатить ее можно также на портале «Госуслуги».
ИСТОЧНИК KP.RU