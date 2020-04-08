Повар в Сургуте украл крупную сумму денег

8 Апр 2020 2020-04-08T09:57:45+03:00

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В Югре за минувшие сутки, 7 апреля, случилось 73 преступления. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 48 нарушений закона, из них: причинение телесных повреждений, три мошенничества, восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и шесть краж.

Так, 26-летний сургутянин похитил из квартиры дома на улице Грибоедова 105 тысяч рублей. Известно, что подозреваемый работает поваром. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек под подпиской о невыезде.

Тем временем 41-летний вартовчанин украл из дачного дома телевизор стоимостью пять тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Также известно, что в ХМАО накануне раскрыли пять ранее зарегистрированных преступлений и выявили более пяти тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU