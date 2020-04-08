Повар в Сургуте украл крупную сумму денег
В Югре за минувшие сутки, 7 апреля, случилось 73 преступления. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 48 нарушений закона, из них: причинение телесных повреждений, три мошенничества, восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и шесть краж.
Так, 26-летний сургутянин похитил из квартиры дома на улице Грибоедова 105 тысяч рублей. Известно, что подозреваемый работает поваром. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек под подпиской о невыезде.
Тем временем 41-летний вартовчанин украл из дачного дома телевизор стоимостью пять тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Также известно, что в ХМАО накануне раскрыли пять ранее зарегистрированных преступлений и выявили более пяти тысяч правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU