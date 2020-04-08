8 Апр 2020 2020-04-08T09:15:39+03:00

На перекрестке в Сургуте столкнулись «Шевроле» и «Мицубиси». Фото ГИБДД ХМАО.

Водитель и пассажирка одного из автомобилей получили травмы

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На территории ХМАО накануне, 7 апреля, три человека получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, в 17:45 в Сургуте на регулируемом перекрестке улиц Югорский тракт – Киртбая, 19-летний водитель за рулем «Шевроле Тахо», по предварительным данным, совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора

Юноша допустил столкновение с «Мицубиси Лансер», которым управлял 26-летний водитель. В результате аварии водитель и пассажирка «Мицубиси Лансер» получили телесные повреждения.

Также известно, что сотрудники ГИБДД задержали десять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 23 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU