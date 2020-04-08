На перекрестке в Сургуте столкнулись «Шевроле» и «Мицубиси»
На территории ХМАО накануне, 7 апреля, три человека получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Так, в 17:45 в Сургуте на регулируемом перекрестке улиц Югорский тракт – Киртбая, 19-летний водитель за рулем «Шевроле Тахо», по предварительным данным, совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора
Юноша допустил столкновение с «Мицубиси Лансер», которым управлял 26-летний водитель. В результате аварии водитель и пассажирка «Мицубиси Лансер» получили телесные повреждения.
Также известно, что сотрудники ГИБДД задержали десять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 23 водителя привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU