Вахтовик забил знакомого до смерти в Югре

8 Апр 2020 2020-04-08T10:35:34+03:00

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Лангепасский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома ХМАО в отношении жителя Омска возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, днем 2 апреля в одной из квартир по проспекту Победы в Мегионе возникла ссора, переросшая в драку, между приехавшим в регион на заработки 39-летним омичем и пришедшим к нему в гости 40-летним мужчиной. Оба были пьяны.

- Вахтовик нанес знакомому множественные удары руками по голове, от которых последний скончался. Затем он вывез труп на один из пустырей Мегиона, где спрятал его в яму, - рассказали стражи порядка.

Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU