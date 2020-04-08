2020-04-08T10:35:34+03:00
Происшествия

Вахтовик забил знакомого до смерти в Югре

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств
Руслан Савинов
Поделиться:
Вахтовик избил до смерти югорчанина в ходе пьяной ссорыВахтовик избил до смерти югорчанина в ходе пьяной ссорыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Лангепасский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома ХМАО в отношении жителя Омска возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, днем 2 апреля в одной из квартир по проспекту Победы в Мегионе возникла ссора, переросшая в драку, между приехавшим в регион на заработки 39-летним омичем и пришедшим к нему в гости 40-летним мужчиной. Оба были пьяны.

- Вахтовик нанес знакомому множественные удары руками по голове, от которых последний скончался. Затем он вывез труп на один из пустырей Мегиона, где спрятал его в яму, - рассказали стражи порядка.

Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Флэшмоб в поддержку медиков состоялся в Сургуте
Мэрия Нефтеюганска пообещала расселить 300 балков
Правоохранители ХМАО помогли жителям дома добиться перерасчета коммуналки
Качество дистанционного обучения проверят в Югре
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 8 апреля 2020 года составило 41 человек
Экономике Югры необходимы 16 миллиардов рублей на время пандемии
Судебные приставы Югры ждут обращения в онлайн-режиме
Повар в Сургуте украл крупную сумму денег
На перекрестке в Сургуте столкнулись «Шевроле» и «Мицубиси»
Вахтовик забил знакомого до смерти в Югре
На дорогах Югры из-за непогоды ограничено движение
Правительство Югры приобрело более миллиона масок
Погода в Югре 8 апреля: мокрый снег и дождь разной интенсивности
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 8 апреля 2020 года составило 38 человек
Губернатор ХМАО пояснила, как можно получить помощь волонтеров
Бесчестные аферисты вновь обманули югорчан при покупке товаров в интернете
Школьники ХМАО начали изучать историю через «Инстаграм» и «Тик-Ток»
Предпринимателей Сургутского района временно освободили от платежей за аренду
Спасатели: лед на водоемах Югры стал небезопасен
Пять городов Югры создали единую диспетчерскую службу
В Сургуте остановили движение четырех автобусов
Мэр Сургута поздравил православных югорчан с Благовещением
В Югре 7 апреля 2020 года объявлено штормовое предупреждение
В Сургуте проверили все котельные и электросети