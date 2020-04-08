На дорогах Югры из-за непогоды ограничено движение

8 Апр 2020 2020-04-08T08:47:32+03:00

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Для обеспечения безопасности дорожного движения из-за неблагоприятной погоды в ХМАО вводится ограничение для движения грузовиков и автобусов на нескольких участках. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госатоинспекции.

Кондинский район: 8 апреля 2020 года с 5:00 до особого распоряжения по автодороге «Юг» с 50 км по 120 км и с 140 по 260 км.

Октябрьский район, Нягань: 8 апреля 2020 года с 7:00 на участке с 0 по 86 км автодороги «г. Нягань – п. Талинка».

Октябрьский район, Нягань: 8 апреля 2020 года с 9 часов 00 минут на участках с 202 по 367 км автодороги «Югра» (п. Талинка – г. Советский), (г. Нягань – п. Приобье), (г. Нягань – п.Унъюган).

Также напоминаем, что 7 апреля с 20:00 введено ограничение для движения грузовиков и автобусов в Ханты-Мансийском районе на участках с 776 км по 953 км автодороги Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» и с 11 км по 202 км автодороги «Югра» (Ханты-Мансийск – Талинка»).

На дорогах будут чистить снег, устранять зимнее скольжение и обрабатывать материалами против гололеда.

Госавтоинспекция округа просит водителей с пониманием отнестись к временному ограничению транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU