2020-04-07T22:57:47+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 8 апреля 2020 года составило 38 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 8 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 8 апреля 2020 года составило 38 человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 8 апреля 2020 года составило 38 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 апреля 2020 года: 38 человек, прирост за сутки оставил 19 человек. По словам медиков, у 12 заболевших инфекцией состояние удовлетворительное, у двух - тяжелое и еще у двух - средней тяжести. Напомним, что ранее три человека уже выздоровели и были выписаны.

- Десять в Ханты-Мансийском районе, два - в Мегионе, два в Сургуте, три в Ханты-Мансийске, два в Югорске. Как правило, на один случай заболевания около 11 контактных, - рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Отмечается что лечение 35 пациентов проходит в стационарах и амбулаторно. В ОКБ Ханты-Мансийска два пациента в тяжелом состоянии, из них один реанимации, ему проводится искусственная вентиляция легких.

- Всего в округе подготовлено 489 коек, 416 из них оснащены кислородом. Система здравоохранения региона готова. У большинства заболевших инфекция протекает в легкой форме, - пояснил директор депздрава Югры Алексей Добровольский.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 38 случаев заболевания, три человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 7 926 жителя региона, а 4 379 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в Югре, 7 апреля, день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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