8 Апр 2020 2020-04-08T05:02:16+03:00

Погода в Югре 8 апреля: мокрый снег и дождь разной интенсивности. Фото: Савинов Руслан.

Температура днем не опустится ниже +3 градусов

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 8 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег и дождь разной интенсивности . Ветер западный 9 – 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2, -3 градуса, днем +2, -3 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, порывы до 19 м/с. Температура воздуха днем составит -1, +1 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается снег. Ветер южный 8-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +1 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер южный 12-13 метров в секунду, порывы до 21 м/с. Температура воздух днем составит 0, +2 градуса.

На Руси этот день называли «Гавриил Благовест». По погоде отмечали: каков этот день, таков будет и на Сергея Капустника, то есть 8 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU