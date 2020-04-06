2020-04-06T10:46:38+03:00
Происшествия

Телефонный террорист в Нефтеюганске «заминировал» здание скорой помощи

«Шутника» ищет полиция
Руслан Савинов
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Телефонный террорист в Нефтеюганске «заминировал» здание скорой помощиТелефонный террорист в Нефтеюганске «заминировал» здание скорой помощиФото: pixabay.com
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В Нефтеюганске ночью, 4 апреля, неизвестный позвонил на станцию скорой помощи и сообщил о минировании здания.

По словам главврача Нефтеюганской станции скорой помощи Александра Мошкина, звонок поступил в первом часу ночи.

- По всей видимости звонивший был пьян. Однако в течение трех минут всех работников эвакуировали из здания. В итоге никакой бомбы не обнаружили. Точно пока сложно сказать, когда найдут шутника, но это случится в скором времени, - пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Отмечается, что пока здание обыскивали саперы, звонки в скорую переадресовывали на сотовый телефон оператора. «Шутнику» не удалось прервать работу медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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