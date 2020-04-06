Югорчанам пояснили, как сейчас работают больницы и поликлиники региона

6 Апр 2020 2020-04-06T10:28:23+03:00

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Оказание плановой медицинской помощи в стационарах и поликлиниках ограничено. Об этом сообщили представители департамента здравоохранения ХМАО.

- То есть в стоматологических поликлиниках оказание помощи полностью прекращено, оказывается только в неотложном порядке. В поликлиниках и больницах этот вопрос решается индивидуально, в зависимости от того, какая нагрузка на поликлинику, какой штат, какая эпидемиологическая обстановка. И приоритет, конечно, отдается обследованию пациентов, находящихся на самоизоляции, тех пациентов, которые болеют, - объяснили в региональном депздраве.

Также добавим, что состояние у четырнадцати заболевших коронавирусом в ХМАО - удовлетворительное, у двух - средней тяжести. Ранее три человека выздоровели и были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU