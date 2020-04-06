2020-04-06T10:16:56+03:00
Общество

Пожарные Югры спасли из огня четыре человека

Огнеборцы ликвидировали 35 пожаров
Руслан Савинов
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Пожарные Югры спасли из огня четыре человекаПожарные Югры спасли из огня четыре человекаФото: pixabay.com
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На территории Югры с 30 марта по 5 апреля произошло 35 пожаров. По данным пресс-службы регионального МЧС, пожарные эвакуировали 12 человек, четверых спасли, уберегли материальных ценностей на сумму более 29 миллионов рублей.

Известно, что в большинстве случаев пожары происходили в жилых домах и квартирах, банях:

- Основные причины пожаров – нарушения эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем, - пояснили спасатели.

Также сообщается, что от огня пострадали пять автомобилей и 28 строений. Кроме того, пожарные подразделения 11 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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