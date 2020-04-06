В ХМАО прогнозируется сильный ветер
В Югре 6 апреля ожидается ухудшение погодных условий: снег, а также порывы ветра до 15 м/с. Такие данные предоставили в Ханты-Мансийском ЦГМС.
- При усилении ветра вартовчанам рекомендуется убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, исключить расположение транспорта около деревьев, балконов, - дали советы югорчанам спасатели.
Пешеходам же лучше держаться подальше от зданий и строений, старых деревьев.
- Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону 112, - напомнили сотрудники МЧС по ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU