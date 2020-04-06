Сургутянина осудят за сбыт наркотиков

6 Апр 2020 2020-04-06T09:33:37+03:00

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Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Так, по материалам следствия, молодой человек торговал «синтетикой» в Сургуте. Однако в январе 2020 года его задержали полице йские и изъяли более 110 грамм запрещенных веществ.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Югорчанину грозит до 20 лет лишения свободы. Его «коллег» тоже вскоре ждет приговор суда.

ИСТОЧНИК KP.RU