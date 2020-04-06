Ледовые переправы в Югре закрыли

6 Апр 2020 2020-04-06T09:22:51+03:00

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На всех закрытых переправах эксплуатирующие организации сейчас проводят мероприятия по предотвращению выезда техники на лед. По данным пресс-службы регионального МЧС, специалисты в настоящий момент организуют валы и насыпи, чтобы преградить выезд на ледовое покрытие.

- Сейчас толщина и структура льда на всех водоемах Югры ниже безопасных значений. Не пренебрегайте собственной безопасностью и не используйте для пересечения водоемов закрытые ледовые переправы, - обратились к югорчанам сотрудники МЧС.

Отметим, что выход и выезд на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допустим и это влечет предупреждение и применение мер административного воздействия к нарушителям.

ИСТОЧНИК KP.RU