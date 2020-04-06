2020-04-06T09:15:02+03:00
Общество

Промышленные предприятия ХМАО продолжат работу даже в период ограничений

46 системообразующих производств трудятся в полную силу
Руслан Савинов
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Промышленные предприятия ХМАО продолжат работу даже в период ограниченийПромышленные предприятия ХМАО продолжат работу даже в период ограниченийФото: pixabay.com
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На время ограничительных мер из-за коронавируса, которые продлятся до 1 мая, в Югре продолжат работу 46 системообразующих предприятий региона.

По данным пресс-службы правительства Ханты-Мансийского автономного округа, речь о таких производствах как: нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие, предприятия по переработке газового конденсата, а также предприятия оказывающие услуги в сфере добычи полезных ископаемых.

Кроме того, продолжат деятельность организации АПК, лесопромышленного комплекса и ведущие внешнеэкономическую деятельность.

Полный список организаций можно посмотреть в тексте постановления главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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