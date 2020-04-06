Промышленные предприятия ХМАО продолжат работу даже в период ограничений
На время ограничительных мер из-за коронавируса, которые продлятся до 1 мая, в Югре продолжат работу 46 системообразующих предприятий региона.
По данным пресс-службы правительства Ханты-Мансийского автономного округа, речь о таких производствах как: нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие, предприятия по переработке газового конденсата, а также предприятия оказывающие услуги в сфере добычи полезных ископаемых.
Кроме того, продолжат деятельность организации АПК, лесопромышленного комплекса и ведущие внешнеэкономическую деятельность.
Полный список организаций можно посмотреть в тексте постановления главы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU