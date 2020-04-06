6 Апр 2020 2020-04-06T09:15:02+03:00

Промышленные предприятия ХМАО продолжат работу даже в период ограничений Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

На время ограничительных мер из-за коронавируса, которые продлятся до 1 мая, в Югре продолжат работу 46 системообразующих предприятий региона.

По данным пресс-службы правительства Ханты-Мансийского автономного округа, речь о таких производствах как: нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие, предприятия по переработке газового конденсата, а также предприятия оказывающие услуги в сфере добычи полезных ископаемых.

Кроме того, продолжат деятельность организации АПК, лесопромышленного комплекса и ведущие внешнеэкономическую деятельность.

Полный список организаций можно посмотреть в тексте постановления главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU