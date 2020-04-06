6 Апр 2020 2020-04-06T08:59:41+03:00

Около двух миллионов рублей перевели югорчане аферистам Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В ХМАО за минувшие дни произошло 34 мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы регионального УМВД, югорчане лишились около двух миллионов рублей.

Зачастую на уловки аферистов чаще женщины среднего возраста и пенсионерки. Их обманывали под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, покупки - продажи товаров в интернете или получения инвестиций.

Так, в Сургуте в полицию обратилась студентка. В соцсети «ВКонтакте» девушка под предлогом покупки абонемента в спортклуб перевела неизвестным аферистам 7600 рублей через приложение.

Тем временем в Нефтеюганске в у мужчины мошенники под предлогом оказания интимных услуг, похитили 14100 рублей, которые югорчанин перевел на абонентские номера.

ИСТОЧНИК KP.RU