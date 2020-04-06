Молодой водитель погиб в аварии в Советском районе
В ХМАО округа за минувшие дни один человек погиб и 13 получили травмы в 11 дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Так, в Советском районе на 1 километре автодороги «Подъезд к п. Малиновский» 4 апреля в 2 часа ночи 22-летний водитель «Тойота Марк 2», по предварительным данным, не учел безопасную скорость движения.
Молодой человек не справился с управлением и допустил занос автомобиля, врезвашись в столб.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Три пассажира получили телесные повреждения.
Также известно, что на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали 26 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и шестерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 51 водитель привлечен к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU