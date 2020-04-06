2020-04-06T08:35:56+03:00
Происшествия

Молодой водитель погиб в аварии в Советском районе

Три пассажира его автомобиля получили травмы
Руслан Савинов
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Молодой водитель погиб в аварии в Советском районе. Фото ГИБДД ХМАО.Молодой водитель погиб в аварии в Советском районе. Фото ГИБДД ХМАО.
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В ХМАО округа за минувшие дни один человек погиб и 13 получили травмы в 11 дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, в Советском районе на 1 километре автодороги «Подъезд к п. Малиновский» 4 апреля в 2 часа ночи 22-летний водитель «Тойота Марк 2», по предварительным данным, не учел безопасную скорость движения.

Молодой человек не справился с управлением и допустил занос автомобиля, врезвашись в столб.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Три пассажира получили телесные повреждения.

Также известно, что на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали 26 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и шестерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 51 водитель привлечен к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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