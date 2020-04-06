За фейк в социальных сетях югорчанин ответит рублем
Полицейские Кондинскго району провели проверку по факту распространения в различных группах «Вайбер» фейковой информации.
По данным пресс-службы УМВД ХМАО, 4 апреля 29-летний местный житель поселка Куминский написал текстовое сообщение о заражении коронавирусной инфекцией жителя поселка Мортка:
- Он распространял непроверенные слухи под видом достоверных сведений. Действия мужчины вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, - пояснили страж порядка.
Участковым составлен протокол об административном правонарушении по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Правонарушителю грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU