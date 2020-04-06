2020-04-06T07:41:11+03:00
Общество

За фейк в социальных сетях югорчанин ответит рублем

Мужчина распускал в «Вайбере» панические слухи
Руслан Савинов
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За фейк в социальных сетях югорчанин ответит рублем. Фото УМВД ХМАО.За фейк в социальных сетях югорчанин ответит рублем. Фото УМВД ХМАО.
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Полицейские Кондинскго району провели проверку по факту распространения в различных группах «Вайбер» фейковой информации.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, 4 апреля 29-летний местный житель поселка Куминский написал текстовое сообщение о заражении коронавирусной инфекцией жителя поселка Мортка:

- Он распространял непроверенные слухи под видом достоверных сведений. Действия мужчины вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, - пояснили страж порядка.

Участковым составлен протокол об административном правонарушении по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Правонарушителю грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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