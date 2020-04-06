6 Апр 2020 2020-04-06T04:50:16+03:00

Погода в Югре 6 апреля: мокрый снег и дождь. Фото: Савинов Руслан.

Температура днем не опустится ниже +3 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 6 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег и дождь. Ветер переменный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +3, -2 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают мокрый снег и дождь. Ветер переменный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается дождь. Ветер южный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +4 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и отсутствие осадков. Ветер юго-восточный 8-10 метров в секунду. Температура воздух днем составит +4, +5 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU