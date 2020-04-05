2020-04-05T23:00:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 апреля 2020 года: 19 человек, 3 - выздоровели

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 6 апреля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 апреля 2020 года: 19 человек, 3 - выздоровелиЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 апреля 2020 года: 19 человек, 3 - выздоровелиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 апреля 2020 года: 19 человек. Центр «Вектор» в Новосибирске подтвердил три новых случая.

- Накануне в Югре зарегистрировано три новых случая COVID-19 - это контактные случаи с ранее зарегистрированными. Два - в Ханты-Мансийске, один – в Сургуте. Пациенты легко переносят заболевание. Установлен полный круг контактов, они взяты под медицинское наблюдение, - пояснила замруководителя регионального Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, в ХМАО еще один выздоровевший пациент:

- Выписан из Сургутской окружной клинической больницы, сургутянин, - рассказал Добровольский.

Отметим, что за последние сутки в РФ подтверждены 658 случаев COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах, число выписанных пациентов - 355. Летальных случаев за все время - 45.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 19 случаев заболевания, три человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 7 791 житель региона, а 3 185 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в Югре, 5 марта, вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 апреля 2020 года: 19 человек, 3 - выздоровели
Количество зараженных коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 увеличилось до 19 человек
Омон «Стерх» в Сургуте отметил годовщину создания отряда
Инфекционный госпиталь для пациентов оборудовали в Нягани
Режим самоизоляции для югорчан продлили до 1 мая
Погода в Югре 5 апреля: мокрый снег и дождь
Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года составляет 16 человек
Коронавирус в Югре, последние новости на 4 апреля 2020: составлено 69 протоколов о нарушении самоизоляции
Директор школы Пыть-Яха оштрафован за нарушение сроков заключения контракта
В Нижневартовске сгорел гараж: внутри находились баллоны с пропаном, которые могли взорваться
Жителю Ханты-Мансийска, который транжирил чужие деньги, грозит 6 лет тюрьмы
Погода в Югре 4 апреля: на улице настоящая весна
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 4 апреля 2020 года составило 16 человек
От юных жителей Сургутского района ждут идеи по улучшению городской среды
Югорские города признали максимально комфортными для жизни
Окружная больница Сургута начала работать в режиме повышенной готовности
Санитарная обработка началась в Сургуте
Эксперты Югры дали прогноз на время весеннего половодья
В Югре изъяли из продажи фальсифицированных лекарств на полмиллиона рублей
Ателье Нижневартовска начали принимать заказы на пошив масок
Регоператор Югры весь апрель работает в штатном режиме
Сургутянка купила путевки в Абхазию у аферистов
Сроки проведения закупок изменили в ХМАО
Мигрант убил пенсионерку в Сургуте
Культурная онлайн-программа на 3 апреля для югорчан на самоизоляции
Воспитанники дома ребенка в Югре научились рисовать ватными палочками
Вахтовые поселки ХМАО ждет проверка
Два югорчанина заскучали на самоизоляции и нарвались на интернет-аферисток
Правоохранители помогли четырем семьям Югры получить благоустроенное жилье