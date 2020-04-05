5 Апр 2020 2020-04-05T23:00:24+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 апреля 2020 года: 19 человек, 3 - выздоровели Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 6 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 апреля 2020 года: 19 человек. Центр «Вектор» в Новосибирске подтвердил три новых случая.

- Накануне в Югре зарегистрировано три новых случая COVID-19 - это контактные случаи с ранее зарегистрированными. Два - в Ханты-Мансийске, один – в Сургуте. Пациенты легко переносят заболевание. Установлен полный круг контактов, они взяты под медицинское наблюдение, - пояснила замруководителя регионального Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, в ХМАО еще один выздоровевший пациент:

- Выписан из Сургутской окружной клинической больницы, сургутянин, - рассказал Добровольский.

Отметим, что за последние сутки в РФ подтверждены 658 случаев COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах, число выписанных пациентов - 355. Летальных случаев за все время - 45.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 19 случаев заболевания, три человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 7 791 житель региона, а 3 185 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/771106" frameborder="0"></iframe> Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в Югре, 5 марта, вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU