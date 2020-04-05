Количество зараженных коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 увеличилось до 19 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе на 5 апреля 15:30. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Югре возросло на три человека и на 5 апреля 2020 года составляет 19 пациентов. Заболевание подтверждено лабораторными тестами.
- Оставайтесь дома - помогите врачам в борьбе с коронавирусом, - обратились к югорчанам медики.
Информация о новых случаях заражения будет оперативно обновляться по мере поступления новых сведений.
Напомним, что сегодня, 5 апреля, губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции жителей региона до 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU