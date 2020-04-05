2020-04-05T13:53:48+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 увеличилось до 19 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Количество зараженных коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 увеличилось до 19 человекКоличество зараженных коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 увеличилось до 19 человекФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе на 5 апреля 15:30. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Югре возросло на три человека и на 5 апреля 2020 года составляет 19 пациентов. Заболевание подтверждено лабораторными тестами.

- Оставайтесь дома - помогите врачам в борьбе с коронавирусом, - обратились к югорчанам медики.

Информация о новых случаях заражения будет оперативно обновляться по мере поступления новых сведений.

Напомним, что сегодня, 5 апреля, губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции жителей региона до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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