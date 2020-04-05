Омон «Стерх» в Сургуте отметил годовщину создания отряда

5 Апр 2020 2020-04-05T12:09:08+03:00

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Шесть лет назад, 4 апреля 2014 года, в Сургуте сформировали мобильный отряд особого назначения. Об этом напомнила пресс-служба Росгвардии ХМАО.

- С первого дня образования сотрудники этого спецподразделения достойно выполняют боевые задачи по борьбе с организованной преступностью, освобождению заложников, пресечению террористической и экстремистской деятельности, охране общественного правопорядка и общественной безопасности, - подвели итог представители Росгвардии Югры.

Известно, что с начала 2020 года бойцы ОМОН Сургута провели свыше 280 специальных мероприятий, задержали более 90 подозреваемых в совершении уголовных преступлений и административных правонарушений, изъяли 28 единиц огнестрельного оружия, порядка 5 тысяч различных боеприпасов, более 15 кг взрывчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU