Инфекционный госпиталь для пациентов оборудовали в Нягани

5 Апр 2020 2020-04-05T11:51:12+03:00

Два медучреждения, на всякий случай, переведены в режим полной готовности

Изменить размер текста: A A

В двух госпиталях Нягани развернуто 80 коек. О готовности окружной больницы к работе с пациентами с коронавирусом рассказал главврач больницы Сергей Догадин:

- На базе наркологического отделения, койки которого перепрофилированы, будет развернут госпиталь на 45 коек, из них 8 коек – палата интенсивной терапии. Палата уже готова для приема пациентов. Каждая койка обеспечена аппаратом ИВЛ. Второй госпиталь на 35 коек разместится на площадях инфекционного отделения. Там также предусмотрена палата интенсивной терапии. Общее количество коек с аппаратами ИВЛ – 14, - пояснил Сергей Догадин.

Кроме того, в случае необходимости возможно развернуть еще 108 коек:

- Персонал к работе готов. Еще раз напоминаем вам о принципах максимальной изоляции, о принципах минимизации контактов, принципах личной гигиены, санитарии, которые вы должны неукоснительно соблюдать, - обратились к югорчанам врачи Нягани.

ИСТОЧНИК KP.RU