2020-04-05T11:42:58+03:00
Общество

Режим самоизоляции для югорчан продлили до 1 мая

Об этом стало известно сегодня, 5 апреля, от главы региона
Руслан Савинов
Поделиться:
Режим самоизоляции для югорчан продлили до 1 маяРежим самоизоляции для югорчан продлили до 1 маяФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямой трансляции с югорчанами в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» объявила о продлении режима повышенной готовности в Югре.

- Режим повышенной готовности продлен до особого решения, режим обязательной самоизоляции граждан – до 1 мая, – заявила Наталья Комарова.

Добавим, что все распоряжения глава региона документально утвердит сегодня, 5 апреля.

Напомним, режим самоизоляции в ХМАО действует с 31 марта:

- Не забывайте соблюдать дистанцию между людьми не менее полутора метров для профилактики распространения коронавируса и прочих сезонных инфекций, - напомнили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 увеличилось до 19 человек
Омон «Стерх» в Сургуте отметил годовщину создания отряда
Инфекционный госпиталь для пациентов оборудовали в Нягани
Режим самоизоляции для югорчан продлили до 1 мая
Погода в Югре 5 апреля: мокрый снег и дождь
Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года составляет 16 человек
Коронавирус в Югре, последние новости на 4 апреля 2020: составлено 69 протоколов о нарушении самоизоляции
Директор школы Пыть-Яха оштрафован за нарушение сроков заключения контракта
В Нижневартовске сгорел гараж: внутри находились баллоны с пропаном, которые могли взорваться
Жителю Ханты-Мансийска, который транжирил чужие деньги, грозит 6 лет тюрьмы
Погода в Югре 4 апреля: на улице настоящая весна
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 4 апреля 2020 года составило 16 человек
От юных жителей Сургутского района ждут идеи по улучшению городской среды
Югорские города признали максимально комфортными для жизни
Окружная больница Сургута начала работать в режиме повышенной готовности
Санитарная обработка началась в Сургуте
Эксперты Югры дали прогноз на время весеннего половодья
В Югре изъяли из продажи фальсифицированных лекарств на полмиллиона рублей
Ателье Нижневартовска начали принимать заказы на пошив масок
Регоператор Югры весь апрель работает в штатном режиме
Сургутянка купила путевки в Абхазию у аферистов
Сроки проведения закупок изменили в ХМАО
Мигрант убил пенсионерку в Сургуте
Культурная онлайн-программа на 3 апреля для югорчан на самоизоляции
Воспитанники дома ребенка в Югре научились рисовать ватными палочками
Вахтовые поселки ХМАО ждет проверка
Два югорчанина заскучали на самоизоляции и нарвались на интернет-аферисток
Правоохранители помогли четырем семьям Югры получить благоустроенное жилье