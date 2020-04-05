5 Апр 2020 2020-04-05T11:42:58+03:00

Режим самоизоляции для югорчан продлили до 1 мая Фото: pixabay.com

Об этом стало известно сегодня, 5 апреля, от главы региона

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямой трансляции с югорчанами в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» объявила о продлении режима повышенной готовности в Югре.

- Режим повышенной готовности продлен до особого решения, режим обязательной самоизоляции граждан – до 1 мая, – заявила Наталья Комарова.

Добавим, что все распоряжения глава региона документально утвердит сегодня, 5 апреля.

Напомним, режим самоизоляции в ХМАО действует с 31 марта:

- Не забывайте соблюдать дистанцию между людьми не менее полутора метров для профилактики распространения коронавируса и прочих сезонных инфекций, - напомнили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU