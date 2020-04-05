Режим самоизоляции для югорчан продлили до 1 мая
Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямой трансляции с югорчанами в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» объявила о продлении режима повышенной готовности в Югре.
- Режим повышенной готовности продлен до особого решения, режим обязательной самоизоляции граждан – до 1 мая, – заявила Наталья Комарова.
Добавим, что все распоряжения глава региона документально утвердит сегодня, 5 апреля.
Напомним, режим самоизоляции в ХМАО действует с 31 марта:
- Не забывайте соблюдать дистанцию между людьми не менее полутора метров для профилактики распространения коронавируса и прочих сезонных инфекций, - напомнили специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU