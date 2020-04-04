Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года составляет 16 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Югре не возросло и на 5 апреля 2020 года по-прежнему составляет 16 человек. Позавчера в новосибирском центре «Вектор» заболевание подтверждено ещё у восьми жителей ХМАО.
По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инны Кудрявцевой, шесть из восьми человек заразились на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском районе.
- Ранее один случай был зафиксирован в Ханты-Мансийске, еще один - в Нягани, - отметила она, добавив, что все контактировавшие с заболевшими установлены и взяты под наблюдение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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