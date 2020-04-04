2020-04-04T23:00:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года составляет 16 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года составляет семь человекЧисло заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года составляет семь человекФото: Татьяна Коркина
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Югре не возросло и на 5 апреля 2020 года по-прежнему составляет 16 человек. Позавчера в новосибирском центре «Вектор» заболевание подтверждено ещё у восьми жителей ХМАО.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инны Кудрявцевой, шесть из восьми человек заразились на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском районе.

- Ранее один случай был зафиксирован в Ханты-Мансийске, еще один - в Нягани, - отметила она, добавив, что все контактировавшие с заболевшими установлены и взяты под наблюдение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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