5 Апр 2020 2020-04-05T06:01:10+03:00

Погода в Югре 5 апреля: мокрый снег и дождь Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже +7 градусов

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 5 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +4, -1 градуса, днем +2, +7 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают мокрый снег. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +7 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается дождь. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +4 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер южный 8-9 метров в секунду. Температура воздух днем составит +3, +5 градусов.

На Руси этот день называли «Никонов день». По погоде отмечали: в этот день тщательно убирались: как в доме, так и в саду.

ИСТОЧНИК KP.RU