2020-04-04T13:00:29+03:00
Общество

Директор школы Пыть-Яха оштрафован за нарушение сроков заключения контракта

Теперь ему придётся выплатить 50 тысяч рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Директор школы Пыть-Яха оштрафован за нарушение сроков заключения контрактаДиректор школы Пыть-Яха оштрафован за нарушение сроков заключения контрактаФото: Татьяна Коркина
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Прокуратура Пыть-Яха проверила, как исполняется одной из городских школ законодательство о закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд при заключении контракта на организацию школьного питания для учащихся.

Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, вопреки требованиям ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» директор заключил контракт с победителем аукциона с нарушением сроков. В связи с этим городская прокуратура возбудила в отношении директора дело об административном правонарушении по статье «Нарушение сроков заключения контракта».

УФАС по ХМАО-Югре признало мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Теперь ему придётся заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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