В Нижневартовске сгорел гараж: внутри находились баллоны с пропаном, которые могли взорваться
Пожар в гаражном комплексе «Кедр», который произошёл на ул. Интернациональной в Нижневартовске, днём 4 апреля тушили огнеборцы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило в 13.44 и через 8 минут два отделения 42-й пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия.
Двухэтажный гараж был полностью охвачен огнём, а здание не было обесточено. В связи с этим появилась угроза распространения огня на два соседних строения. По словам хозяина, внутри находились два автомобиля и несколько баллонов с пропаном, которые могли взорваться в любую секунду. К счастью, людей внутри не было.
Баллоны с пропаном могли взорваться в любую секунду. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре
Во время тушения пожара огнеборцы вынесли из гаража 5 газовых баллонов, а, спустя полчаса, полностью ликвидировали горение. В результате ЧП гараж почти полностью сгорел, пострадали два автомобиля.
По мнению дознавателей, причиной пожара могла стать неисправность механизмов и узлов транспорта. Сейчас уточняется сумма ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU