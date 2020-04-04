2020-04-04T10:15:51+03:00
Происшествия

В Нижневартовске сгорел гараж: внутри находились баллоны с пропаном, которые могли взорваться

К счастью, огнеборцы прибыли вовремя [фото]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижневартовске сгорел гараж. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-ЮгреВ Нижневартовске сгорел гараж. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре
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Пожар в гаражном комплексе «Кедр», который произошёл на ул. Интернациональной в Нижневартовске, днём 4 апреля тушили огнеборцы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило в 13.44 и через 8 минут два отделения 42-й пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия.

Двухэтажный гараж был полностью охвачен огнём, а здание не было обесточено. В связи с этим появилась угроза распространения огня на два соседних строения. По словам хозяина, внутри находились два автомобиля и несколько баллонов с пропаном, которые могли взорваться в любую секунду. К счастью, людей внутри не было.

Баллоны с пропаном могли взорваться в любую секунду. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Баллоны с пропаном могли взорваться в любую секунду. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Во время тушения пожара огнеборцы вынесли из гаража 5 газовых баллонов, а, спустя полчаса, полностью ликвидировали горение. В результате ЧП гараж почти полностью сгорел, пострадали два автомобиля.

По мнению дознавателей, причиной пожара могла стать неисправность механизмов и узлов транспорта. Сейчас уточняется сумма ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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