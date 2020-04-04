Жителю Ханты-Мансийска, который транжирил чужие деньги, грозит 6 лет тюрьмы

4 Апр 2020 2020-04-04T08:20:28+03:00

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В Ханты-Мансийске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счёта.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, обвиняемый, освободившись из колонии, купил симку, к номеру которой был подключён мобильный банк и привязана банковская карта предыдущего владельца сим-карты. Злоумышленник этим воспользовался и перевёл 46 тысяч рублей на банковскую карточку своего знакомого, который не знал о преступном замысле друга. После этого деньги он потратил на свои нужды.

С учётом позиции прокурора обвиняемому выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» рассказывала о том, что жительница Сургута купила забронировала путевку в один из пансионатов в Абхазии. Информацию о туре медработник нашла на сайте, который выдавал себя за официальный ресурс пансионата. Потерпевшая перевела мошенникам 79 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU